Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tatverdächtiger einer Sachbeschädigung durch Spurenauswertung ermittelt

Ilmenau (ots)

In der Nacht vom 17. auf den 18. Januar 2021 begaben sich zunächst Unbekannte in ein Parkhaus in der Mühlenstraße. Auf den Parkflächen entleerten die Täter mehrere Feuerlöscher und beschädigten eine Verglasung des Treppenaufgangs. Der entstandene Sachschaden belief sich auf ca. 2500,- EUR. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurden vor Ort verschiedene Spuren gesichert. Durch die Auswertung der Spuren konnte ein 19-Jähriger aus Ilmenau als Tatverdächtiger identifiziert werden, gegen den sich nun die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln richten. (mb)

