Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Eisenach (ots)

Am gestrigen Tag befuhr ein 45-Jähriger mit seinem VW gegen 18.00 Uhr die Friedhofstraße, als er von der Fahrbahn abkam und in der Folge mit zwei geparkten Fahrzeugen zusammenstieß. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann 1,04 Promille Alkohol in der Atemluft hatte. Zu Beweiszwecken musste sich der Fahrzeugführer einer Blutentnahme unterziehen. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden durch die Beamten sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den 45-Jährigen eingeleitet. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10500 EUR. Das Verursacherfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (mb)

