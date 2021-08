Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Bürogebäude - Zeugen gesucht

Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots)

Im Laufe der vergangenen Nacht gelangten Unbekannte gewaltsam in Räumlichkeiten eines Bürogebäudes in der Schönauer Straße und verursachten dabei Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- EUR. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts aus den Räumlichkeiten entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 entgegen (Bezugsnummer 0194487/2021). (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell