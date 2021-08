Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall

Gehren (Ilm-Kreis) (ots)

Am gestrigen Abend befuhr eine 28-Jährige mit ihrem VW gegen 21.00 Uhr die Amtsstraße und beabsichtigte auf die B 88 aufzufahren. Zu dieser Zeit passierte gerade eine 59-jährige Mazdafahrerin den Kreuzungsbereich und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 28-Jährige verletzte sich in der Folge und musste im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. An beiden Pkw entstand entsprechender Sachschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. (mb)

