Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Landkreis Gotha, Wartburgkreis (ots)

Innerhalb von fünf Stunden wurde am Freitagvormittag bei über 900 Fahrzeugführern eine Geschwindigkeitskontrolle auf der L 1027 in Leina durchgeführt. Insgesamt konnten die Polizisten 21 Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h registrieren. Die höchste Zuwiderhandlung betrug 106 km/h. Im Zeitraum von 16.45 Uhr bis 22.45 führten Polizeibeamte am Freitag eine Geschwindigkeitsmessung auf der B 7 in Lengröden durch. Bei über 1400 gemessenen Verkehrsteilnehmern konnten 116 Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50km/h festgestellt werden. Die höchste Überschreitung betrug 85 km/h. Die betroffenen Fahrzeugführer erwarten ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot. (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell