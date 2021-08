Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebe haben kurze Beine

Arnstadt (Ilmkreis) (ots)

In den Samstag Nachmittagsstunden ereignete sich in einem Supermarkt von Arnstadt ein Diebstahl. Während eine 91 Jahre alte Dame beim Verpacken ihres Einkaufes an der Kasse ihre Geldbörse und Wohnungsschlüssel auf die dortige Ablage legte, nutze eine 39-jährige Diebin den kurzen Augenblick der Unachtsamkeit und entwendete diese. Umgehend wurde ein Streifenwagen zur Wohnung des Opfers entsandt, um einen möglichen Einbruch zu verhindern. Die Diebin wurde schließlich in der Nähe des Wohnhauses gestellt und das Beutegut durch die Polizeibeamten sichergestellt. Die entwendete Geldbörse und der Wohnungsschlüssel konnten an die Geschädigte zurückgegeben und ein Einbruch in die Wohnung verhindert werden. (cl)

