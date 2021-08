Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl E-Bike vor der Schwimmhalle

Arnstadt (Ilmkreis) (ots)

Am Samstagvormittag stellte eine 59 Jahre alte Dame ihr E-Bike vor dem Schwimmbad in Arnstadt, Am Wollmarkt ab und schloss es an den dort befindlichen Fahrradständer an. Als sie vom Schwimmen zurückkehrte, musste die Frau mit Erschrecken feststellen, dass ihr 3000 Euro teures E-Bike entwendet wurde. Lediglich das am Fahrradständer angeschlossene Vorderrad ließ der bisher unbekannte Täter zurück. (ns)

