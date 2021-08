Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mann beschädigt Tür - Zeugenaufruf

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Ein unbekannter männlicher Täter beschädigte am Samstagabend, gegen 21.00 Uhr, eine Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Kasseler Straße. Der Mann flüchtete anschließend vom Tatort in Richtung Zeppelinstraße. Er wurde durch Zeugen wie folgt beschrieben:

- ca. 35 Jahre alt - ca. 180 cm groß - Glatze - Koteletten-Bart - freier Oberkörper, mit "Bierbauch" - bekleidet mit einer blauen Arbeitshose

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zum Täter werden unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0193820/2021 entgegengenommen. (mwi)

