Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: PKW Diebstahl

Gotha (ots)

In der Zeit von Dienstag, 17.08.2021 bis Samstag 21.08.2021 gegen 08:30 Uhr wurde in Gotha, Kindleber Straße/An der Ostbahn ein PKW Hyundai Tucson aus dem Baujahr 2019 mit den amtl. Kennzeichen GTH-PC438 entwendet. Der PKW wurde durch den Halter ordnungsgemäß am Straßenrand abgeparkt. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Bezugsnummer: 0193460. (as)

