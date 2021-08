Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall eines Mähdreschers

Warza (ots)

Am Samstag gegen 23:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der K 4 zwischen Warza und Bufleben. Ein 55jähriger Mähdrescher Fahrer verlor aufgrund eines Reifenschadens die Kontrolle über seinen Mähdrescher und kollidierte mit einem ca. 8 m hohen Baum. Verletzt wurde der Fahrer hierdurch nicht. Am Mähdrescher entstand ein erheblicher Schaden von ca. 15.000,- Euro. Der Baum musste durch die Feuerwehr gefällt werden, der Schaden an diesem wurde auf ca. 1.000,- Euro geschätzt. Für die Bergung wurde die Straße voll gesperrt. (as)

