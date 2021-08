Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: zu schnell um die Ecke

Friedrichroda (ots)

Am Samstag gegen 11:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Friedrichroda, Untere Bachstraße. Ein 55jähriger Subarufahrer kam aus Richtung Friedrichplatz und bog in die Untere Bachstraße ein. Nach Aussage des 48jährigen geschädigten Daciafahrers und weiterer Zeugen war der Subaru sehr schnell unterwegs und kam zu weit nach links. Der Daciafahrer konnte nicht mehr ausweichen und es kam zur Kollision. Im Dacia wurde die Beifahrerin leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca.: 5.000,- Euro geschätzt. Neben der Polizei war auch ein Rettungswagen vor Ort. (as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell