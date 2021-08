Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gotha (ots)

Am Freitag, gegen 13:20 Uhr ereignete sich in Gotha Gadollastraße, Ecke 18. März Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem vorfahrtsberechtigten 65jährigen Fahrradfahrer und einer 59jährigen Hyundaifahrerin. Die Hyundaifahrerin befuhr die 18.-März-Straße und beachtete den Radfahrer nicht. Es kam zum Zusammenstoß und der Radfahrer stürzte. Er wurde nach ersten Angaben nur leicht verletzt. Neben einem Rettungswage kam auch ein Notarztwagen zum Einsatz. Der Schaden am E-Bike und dem PKW wird auf ca. 4.000,- Euro geschätzt. (as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell