Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kfz-Kennzeichen im Südviertel entwendet - Zeugenaufruf

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Ein Unbekannter entwendete in der Zeit vom Freitagabend bis zum Samstagfrüh das hintere Kennzeichen eines weißen Mazda CX-3, welcher in der Straße Am Ofenstein abgestellt war. Die Polizei Eisenach leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein. Sachdienliche Hinweise zum unbekannten Täter oder dem Verbleib des Eisenacher Kennzeichens werden unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0193426/2021 entgegengenommen. (mwi)

