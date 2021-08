Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brandfall

Eisenach (ots)

Am heutigen Morgen wurden Polizei und Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung in einem Firmengebäude im Eichrodter Weg gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass es in einem Nebenraum zu einer Brandentwicklung kam und dadurch Sachschaden in Höhe von ca. 100.000 EUR entstand. Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein technischer Defekt als Brandursache wahrscheinlich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen wurden nicht verletzt. (mb)

