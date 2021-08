Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrolle

Eisenach (ots)

Am gestrigen Tag führten Polizeibeamte eine Geschwindigkeitskontrolle in der Friedensstraße durch. In einem Zeitraum von sechs Stunden wurde bei über 300 Verkehrsteilnehmern die Geschwindigkeit gemessen. Insgesamt konnten 79 Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h festgestellt werden. Die höchste Überschreitung betrug 64 km/h. Den betroffenen Fahrzeugführer erwarten ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot. (mb)

