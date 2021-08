Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrskontrollen

Landkreis Gotha (ots)

Um die Mitternachtszeit kontrollierten Polizeibeamte gestern einen 19-jährigen BMW-Fahrer in Bad Tabarz. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der junge Mann mutmaßlich unter dem Einfluss von Cannabis stand. Fast zeitgleich geriet ein 42-Jähriger in Wahlwinkel ebenfalls in eine Verkehrskontrolle. Mit dem Mann wurde ein Drogenvortest durchgeführt, welcher positiv auf Methamphetamin reagierte. Die beiden Fahrzeugführer durften ihre Fahrt nicht weiter fortsetzen und mussten sich zu Beweiszwecken einer Blutentnahme unterziehen. Die Polizisten leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren ein. (mb)

