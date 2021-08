Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Elgersburg (Ilm-Kreis) (ots)

Am gestrigen Tag befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Motorrad die Ilmenauer Straße. Im Kurvenbereich kam der junge Mann zu Fall und verletzte sich in der Folge. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10000,- EUR. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. (mb)

