Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorradfahrer gestürzt

L 1016 Nazza (Wartburgkreis) (ots)

Gegen 11.30 Uhr befuhr eine Gruppe Motorradfahrer am heutigen Tag die L 1016 zwischen Langula und Nazza. In einer Kurve kam einer der Zweiradfahrer zu Fall. Der dahinter befindliche Motorradfahrer versuchte eine Kollision zu verhindern und stürzte in der Folge ebenfalls. Die beiden Männer im Alter von 67 und 69 Jahren verletzten sich und mussten im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. An den Motorrädern entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5000,- EUR. (mb)

