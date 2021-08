Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Am gestrigen Abend betrat ein bisher Unbekannter gegen 20.45 Uhr einen Verbrauchermarkt in der Gartenstraße ohne den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Er wurde daraufhin durch einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes des Marktes verwiesen. In der Folge nahm der Unbekannte Steine und warf diese auf einen geparkten Pkw, wodurch entsprechender Sachschaden an dem Fahrzeug entstand. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 185 cm groß - sportliche Statur - rotes Basecap - blaue Jeanshose

Zeugen, welche Hinweise zu dem Vorfall oder der Identität des Unbekannten geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03621-781124 bei der Polizei Gotha zu melden (Bezugsnummer 0190352/2021). (mb)

