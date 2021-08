Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Stadtilm (ots)

Am Montag stellte ein 35-Jähriger gegen 17.30 Uhr seinen Ford in der Gartenstraße ab. Als er am Dienstag gegen 17.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Unfallschaden fest. Der Unfallverursacher hatte sich pflichtwidrig vom Unfallort entfernt und einen Sachschaden in Höhe von ca. 400,- EUR hinterlassen. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang oder dem Unfallbeteiligten geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03677-601124 bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau zu melden (Bezugsnummer 0190329/2021). (mb)

