Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Am gestrigen Tag parkte ein 27-Jähriger gegen 11.00 Uhr seinen Seat in einer Parkbucht in der Oststraße. Als der Mann gerade seinen zwei Kinder beim Aussteigen aus dem Fahrzeug helfen wollte, fuhr ein bisher Unbekannter mit seinem Lkw an dem Seat vorbei und kollidierte mit der geöffneten Fahrzeugtür. Die beiden Kinder befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch im Fahrzeug und wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Lkw-Fahrer entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500,- EUR. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 zu melden (Bezugsnummer 0188889/2021). (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell