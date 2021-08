Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gefahrguteinsatz in Biogasanlage

Grabsleben (Landkreis Gotha) (ots)

Am heutigen Vormittag rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Gefahrguteinsatz in der Biogasanlage in der Nottleber Straße aus. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand bei einem Tankvorgang ein Leck, wodurch eine gesundheitsschädliche Substanz austrat. Diese konnte innerhalb des Gebäudes aufgefangen werden, sodass es zu keiner Gefährdung außerhalb der Anlage kam. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden kann bisher noch nicht beziffert werden. (mb)

