Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 37-Jähriger nach räuberischem Diebstahl in Haft

Gotha (ots)

Am 21.07.2021 betrat eine männliche Person einen Verbrauchermarkt in der Jüdenstraße und entwendete sechs Parfumflacons im Gesamtwert von ca. 450,- EUR. Eine Mitarbeiterin versuchte den 37-Jährigen an der Flucht zu hindern. Dabei wirkte er körperlich auf die 47-Jährige ein, welche folglich verletzt wurde und medizinisch versorgt werden musste. Der Täter konnte im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen festgenommen werden. Der Mann aus Gotha war in der Vergangenheit bereits wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten. Die zuständige Staatsanwaltschaft erließ gegen den 37-Jährigen Haftbefehl. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell