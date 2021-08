Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montagmorgen verschafften sich Unbekannte Zutritt zur Festhalle in der Naumannstraße. Die Täter leiteten Wasser in das Gebäude, wodurch Sachschaden in noch nicht bezifferbarer Höhe entstand. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 entgegen (Bezugsnummer 0188819/2021). (mb)

