Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrskontrollen

Ilm-Kreis (ots)

Am gestrigen Abend kontrollierten Polizeibeamte gegen 19.15 Uhr einen 57-jährigen Daimlerfahrer in der Bergrat-Voigt-Straße in Ilmenau. Mit dem Mann wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 1,2 Promille ergab. Gegen 23.00 Uhr geriet ein 54-Jähriger in der Ortslage Bücheloh in eine Verkehrskontrolle. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Methamphetamin. Beiden Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt und zu Beweiszwecken jeweils eine Blutentnahme durchgeführt. Die Polizisten leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren ein. (mb)

