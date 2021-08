Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hund verletzt

Arnstadt (ots)

Am gestrigen Vormittag erhielt die Arnstädter Polizei mehrere Mitteilungen, dass ein Hund in der Längwitzer Straße von einem Pkw mit geschliffen werde. Das Tier sei an der Anhängerkupplung angeleint gewesen. Als Passanten den 81-jährigen Fahrzeugführer darauf aufmerksam machten, stoppte dieser sein Fahrzeug und setzte den Hund in den Kofferraum. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wurde bekannt, dass sich der Hund offensichtlich vor Fahrtantritt unter dem Auto versteckt hatte, weshalb ihn der Tierhalter nicht sehen konnte. Das Tier erlitt eine Verletzung an der Schulter und wurde durch sein Herrchen in eine Tierklinik gebracht. Die Polizei ermittelt wegen einem möglichen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell