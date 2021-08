Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Luisenthal (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Nachmittag befuhr ein 66-Jähriger mit seinem Dacia die L 3247 zwischen Oberhof und Luisenthal. In einer Kurve geriet der Mann auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Opel eines 59-Jährigen. Der Opelfahrer und seine 59-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand entsprechender Sachschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell