Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Folgenschwerer Unfall

Alkersleben, (Ilm-Kreis) (ots)

Auf dem Flugplatz in Alkersleben ist am Sonntag, den 15.08.2021 gegen 11:45 Uhr ein 32-jähriger Fallschirmspringer aus Sachsen tödlich verunglückt. Der 32-jährige sprang mit einem Freund aus 4000 m Höhe aus einem Flugzeug ab. Wie geplant, löste er auf einer Höhe von circa 1500 m seinen Fallschirm aus. Beim Landemanöver verfehlte er die Landezone und schlug in einen Hangar aus Stahlblech ein. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag der 32 jährige noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Die weiteren Ermittlungen zur Unglücksursache werden durch die KPI Gotha geführt.

(sg)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell