Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall

Wutha-Farnroda, Wartburgkreis (ots)

Ein 39-Jähriger Fahrzeugführer befuhr am Samstagvormittag die Eisenacher Straße und wollte die Fahrt in der Straße Bahnhofsplatz fortführen. Auf Grund des entgegenkommenden Verkehrs musste dieser sein Fahrzeug abbremsen. Dies bemerkte der nachfolgende 36-jährige Fahrzeugführer zu spät und fuhr dem Vordermann auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 550 EUR.(cm)

