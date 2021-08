Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Haustier im Fahrzeug belassen

Eisenach, Wartburgkreis (ots)

Ein Hundehalter hat sein Tier am Samstagvormittag bei sommerlichen Temperaturen in seinem Fahrzeug in der Adam-Opel-Straße belassen und einen im Umfeld stattfindenden Markt besucht. Durch die Beamten der Polizeiinspektion Eisenach konnte der Tierhalter ausfindig gemacht und die Situation für das Tier behoben werden.(cm)

