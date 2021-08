Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Arnstadt (ots)

Ein 73-jähriger VW-Passatfahrer fuhr am Samstagabend gg. 20:15 in der Straße Am Lockschuppen stadtauswärts und wollte an der Einmündung in Richtung Thörey nach links abbiegen. Hierbei beachtete er jedoch die Vorfahrt eines aus Richtung Thörey kommenden VW-Caddy nicht und stieß mit diesem zusammen. Durch den heftigen Zusammenstoß wurden nicht nur der 73-jährige Passat-Fahrer als auch dessen Ehefrau als Beifahrerin schwer verletzt, auch eine 32-jährige Insassin des VW-Caddy verletzte sich leicht. Beide Autos waren danach nur noch Schrott und wurden abgeschleppt, die Feuerwehr und Notarzt waren ebenso wie die Polizei im Einsatz vor Ort.(ef)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell