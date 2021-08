Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schlägerei unter Betrunkenen endet mit Verletzten

Arnstadt (ots)

Am Samstagnachmittag gg. 15:00 Uhr wurde die Polizei Ilmenau per Notruf über eine Schlägerei auf dem Parkplatz an einem Discounter im Rehestädter Weg informiert. Nach dem Eintreffen der Polizei vor Ort war das eigentliche Opfer der Schlägerei verschwunden, der Angreifer, welche die Schlägerei angezettelt hatte, jedoch noch da. Wie die Ermittlungen ergaben, war der Angreifer mit dem späteren Opfer in Streit geraten, welcher in eine handfeste Schlägerei zwischen den beiden betrunkenen Männern endete. Der 31-jährige Angreifer wurde hierbei ebenfalls im Gesicht verletzt und wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Da der Geschlagene bislang noch nicht namentlich bekannt ist, wird dieses gebeten, sich mit der Polizei in Ilmenau in Verbindung zu setzen, eine Anzeige wurde bereits gefertigt.(ef)

