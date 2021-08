Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Angelausrüstung aus Keller gestohlen

Arnstadt (ots)

Samstagmorgen stellte ein 26-jähriger Mann mit Erschrecken fest, das in den vergangenen Tagen in seinen Keller im Wohnhauses in der Rosenstraße eingebrochen und daraus seine Angelausrüstung gestohlen wurde. Neben 3 Angelruten war noch ein Tarn-Rucksack mit diversen Anglerzubehör im Gesamtwert von rund 1900,- Euro verschwunden. Zeugen in dieser Sache werden gebeten, sich mit der Polizei in Ilmenau unter der Fallnummer 187515 in Verbindung zu setzen.(ef)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell