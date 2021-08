Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ladendieb im IKC ertappt

Arnstadt (ots)

Ein 42-jähriger Mann wurde am Samstagnachmittag gg. 15:00 Uhr durch den Ladendetektiv im IKC beim Diebstahl von reichlich Tabak ertappt. Der Mann hatte im Markt verschiedene Packungen Tabak aufgerissen, den losen Tabak in seinen Rucksack geschüttet, die leere Verpackung zurückgelassen und dann versucht, den Markt ohne zu bezahlen zu verlassen. Der Detektiv hatte dies jedoch bemerkt und die Polizei informiert. So konnte der Diebstahl des Tabaks im Wert von ca. 150,- Euro verhindert und der Dieb festgenommen werden. Anstatt Tabak hat der Dieb nun eine Anzeige im Gepäck. (ef)

