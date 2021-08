Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad aus Kellerbox entwendet

Ilmenau (ots)

In der zurückliegenden Zeit wurde aus einem Keller eines Wohnhauses in der Bahnhofstraße ein Mountainbike Cube, Farbe schwarz/grau/rot gestohlen. Hierzu wurde die Kellerbox aufgebrochen und das Fahrrad mitgenommen. Der 30-jährige Eigentümer bemerkte dies am Samstag, als er wegen seines bevorstehenden Urlaubs nach seinem Rad schaute.(ef)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell