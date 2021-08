Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Verkehrsdelikte und Widerstand

Wandersleben - Landkreis Gotha (ots)

Am 14.08.2021 gegen 18:35 Uhr beschädigte ein 61-jähriger Opelfahrer ein parkendes Fahrzeug in der Menantesstraße. Nachdem er durch eine Zeugin angesprochen wurde, flüchtete der Mann mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle. Wenig später konnte er im Nahbereich der Unfallstelle ausfindig gemacht werden. Der Mann verbreitete neben reichsbürgerischem Gedankengut auch erheblichen Alkoholgeruch. Einen Führerschein konnte er nicht vorzeigen. Dem nicht genug, leistete er bei den folgenden polizeilichen Maßnahmen Widerstand. Gefesselt durfte er die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 800 Euro. (ak)

