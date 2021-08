Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hochwertige Fahrräder entwendet

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am frühen Samstagmorgen begaben sich Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Schönen Allee und öffneten gewaltsam einen Fahrradraum. Aus dem Inneren entwendeten die Täter vier teils hochwertige Fahrräder. Es handelt sich um ein E-Mountainbike Focus, ein Rennrad Benotti Fuoco Aero Disc, ein Bahnrad Fuji Track und ein weiteres Mountainbike. Der Gesamtwert beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. An der Zugangstür entstand entsprechender Sachschaden. Zeugen, welche Angaben zu der Diebstahlshandlung oder dem Verbleib der Fahrräder machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03621-781124 zu melden (Bezugsnummer 0187429/2021). (ak)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell