Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision mit Straßenbahn

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Eine Volkswagenfahrerin wollte am Samstagnachmittag gegen 15:45 Uhr vom Myconiusplatz kommend auf die Bürgeraue auffahren. Hierbei fuhr die 31-Jährige zu weit in den Einmündungsbereich ein und kollidierte mit der von links querenden Straßenbahn. In der Bahn befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 3.000 Euro. (ml)

