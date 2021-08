Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Imbiss aufgebrochen

Creuzburg (Wartburgkreis) (ots)

Unbekannte zerschlagen in dem Tatzeitraum vom Freitag, den 13.08.2021, 19:30 Uhr bis Samstag, den 14.08.2021, 08:30 Uhr, eine Scheibe eines Imbisses in der Bahnhofstraße und gelangen dadurch in den Innenbereich. Der Wert des Beutegutes ist derzeit noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eisenach unter der Telefon-Nr. 03691/261-124 (Bezugnummer 0187507/2021) entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell