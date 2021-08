Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperliche Auseinandersetzung - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Am gestrigen Abend gerieten ein bisher Unbekannter und ein 15-Jähriger gegen 21.00 Uhr im Schlossgarten in eine zunächst verbale Streitigkeit. In der Folge wirkte der Unbekannte gewaltsam auf den Jugendlichen ein, wodurch dieser verletzt und in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden musste. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 1,80-1,90 m groß - kräftige Statur - blonde Haare - schwarzes T-Shirt mit weißer Schrift - schwarze Hose

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 entgegen (Bezugsnummer 0186157/2021). (mb)

