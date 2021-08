Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unbekannte versuchen Fahrzeuge zu entwenden - Zeugen gesucht

Neudietendorf (Landkreis Gotha) (ots)

Am gestrigen Tag erhielt die Gothaer Polizei mehrere Mitteilungen über versuchte Fahrzeugentwendungen. In der Straße 'Waidplatz' bemerkte ein Anwohner Donnerstagmorgen gegen 04.00 Uhr zwei Unbekannte, welche gerade versuchten sein Quad zu entwenden. Als die Täter angesprochen wurden, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Ein 42-Jähriger stellte gestern fest, dass sein Motorroller am Vormittag von seinem Gartengrundstück im Bereich der Auestraße entwendet wurde. Das Fahrzeug konnte kurze Zeit später in Ingersleben wieder aufgefunden und an den Eigentümer zurück gegeben werden. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 zu melden (Bezugsnummer 0185532/2021). (mb)

