Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auf drei Rädern unterwegs - Zeugen gesucht

Gehren (Ilm-Kreis) (ots)

Gegen 03.00 Uhr wurde die Polizei am heutigen Morgen über ein Fahrzeug informiert, welches in der Töpfergasse abgestellt war. Vor Ort zeigte sich, dass an dem Daimler das rechte Vorderrad fehlte, sodass dieser abgeschleppt werden musste. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Pkw offenbar unbefugt durch einen 28-Jährigen geführt wurde. Der Mann ist nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und hatte zwei Promille Alkohol in der Atemluft. Zur Durchführung einer Blutentnahme wurde der Fahrer in ein Krankenhaus gebracht. Ihn erwartet ein entsprechendes Ermittlungsverfahren. Die Polizei prüft derzeit, ob das Fahrzeug in einen Verkehrsunfall verwickelt war und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 entgegen genommen (Bezugsnummer 21303098). (mb)

