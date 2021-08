Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall

Schnepfenthal-Rödichen (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Nachmittag befuhr ein 57-Jähriger mit seinem Fahrrad die Rödicher Hauptstraße. Gegen 17.00 Uhr kollidierte der Mann mit einem Pkw, welcher am Fahrbahnrand geparkt war und verletzte sich in der Folge. Er wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand entsprechender Sachschaden. (mb)

