LPI-GTH: 43-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Gotha (ots)

Zur Mittagszeit befuhr ein 77-Jähriger mit seinem Audi die Hölderlinstraße in Richtung Dorotheenstraße. Im Kreuzungsbereich zur Humboldtstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem Peugeot einer 43-Jährigen, welche in Richtung Bürgeraue unterwegs war. Die Dame wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste medizinisch versorgt werden. An beiden Fahrzeugen entstand entsprechender Sachschaden. (mb)

