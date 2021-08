Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit 102 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften unterwegs

Thal (Wartburgkreis) (ots)

Über einen Zeitraum von fünf Stunden wurde am gestrigen Nachmittag in der Ortslage Thal bei über 900 Fahrzeugen die Geschwindigkeit gemessen. Gegen die erlaubten 50 km/h verstießen dabei 127 Fahrzeugführer. Der höchste Geschwindigkeitsverstoß betrug 102 km/h. Den betroffenen Fahrzeugführer erwarten ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot. (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell