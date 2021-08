Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wohnmobil entwendet - Ergänzung

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Das am gestrigen Tag entwendete Wohnmobil (vlg. OTS vom 10.08.2021) wurde am heutigen Morgen in der Trügleber Straße in Gotha aufgefunden und konnte an den rechtmäßigen Eigentümer zurück gegeben werden. Die Ermittlungen zu den Tatumständen dauern derzeit an. (mb)

