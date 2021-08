Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zigaretten aus Tankstelle entwendet - Zeugen gesucht

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Am gestrigen Tag begaben sich vier Unbekannte gegen 09.00 Uhr in eine Tankstelle in der Bahnhofstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen verwickelten zwei der Unbekannten das Verkaufspersonal in ein Gespräch, während sich die anderen beiden unberechtigt Zutritt zum Lager verschafften und dort eine größere Menge Zigaretten entwendeten. Anschließend flüchteten die Täter. Der Wert des Beuteguts befindet sich nach ersten Schätzungen im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 zu melden (Bezugsnummer 0184167/2021). (mb)

