Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 32-Jähriger entzieht sich Verkehrskontrolle

Gotha (ots)

Gestern Abend beabsichtigten Polizeibeamte gegen 18.30 Uhr ein Moped in der Eschleber Straße einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Fahrer ignorierte allerdings die Anhaltesignale und versuchte zu flüchten. Als die Beamten dem Zweirad folgten, kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Moped und dem Funkstreifenwagen. In der Folge stürzte der 32-jährige Zweiradfahrer und verletzte sich leicht. Die Beamten stellten fest, dass der Mann mutmaßlich unter dem Einfluss von Methamphetamin stand und nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin war das Moped nicht versichert und wurde mit falschen Kennzeichen geführt. Der 32-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Dort musste er sich zu Beweiszwecken einer Blutentnahme unterziehen. Die Polizisten leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren ein und stellten das Zweirad sicher. (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell