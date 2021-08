Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mobiltelefone entwendet - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Am gestrigen Nachmittag begab sich ein Unbekannter gegen 15.30 Uhr in ein Elektronikgeschäft in der Marktstraße. Der Mann entwendete von der Verkaufsfläche drei Mobiltelefone im Gesamtwert von ca. 2800,- EUR und verursachte entsprechenden Sachschaden. Anschließend flüchtete er. Der Täter soll mit einem schwarzen T-Shirt mit der Aufschrift 'Palm Angels' und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen sein. Etwa zwei Stunden später ereignete sich ein ähnlicher Vorfall in einem weiteren Elektronikgeschäft in der Marktstraße. Hier versuchte ein Unbekannter zwei Mobiltelefone zu entwenden und hinterließ dabei einen Sachschaden in Höhe von ca. 200,- EUR. Der Täter flüchtete ohne Beutegut. Der Mann soll 25-30 Jahre alt sein, blonde Haare haben und trug eine graue Kapuzenjacke sowie eine Jeans. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Vorkommnissen besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 zu melden (Bezugsnummer 0183299/2021). (mb)

