Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunkener Radfahrer

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde kurz nach Mitternacht in der Arndtstraße ein 31-jähriger Fahrradfahrer durch Beamte des Inspektionsdienstes Gotha einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei dem Radfahrer Alkoholgeruch wahrgenommen und anschließend ein Atemalkoholwert von 1,65 Promille festgestellt werden. Zum Zwecke der Beweissicherung wurde der Radfahrer in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht, um dort eine Blutentnahme durchführen zu lassen. Der 31-jährige muss sich nun im Rahmen eines eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. (rak)

